New food hygiene ratings have been awarded to five of Torridge’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows – and it’s good news for them all.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to four restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Tea On The Green at Golf Links Road, Westward Ho!, Bideford, Devon; rated on September 12
• Rated 5: Rosemoor Garden Restaurant & Otter Cafe at Royal Horticultural Society, Great Torrington, Devon; rated on September 11
• Rated 5: Wisteria Tea Room & Shepherds Hut at Royal Horticultural Society, Rosemoor Gardens, Torrington, Devon; rated on September 11
• Rated 5: The Cornish Bakery at Unit 40, Affinity Outlet Devon, Bideford, Devon; rated on September 9
Takeaways
And one rating has been handed to a takeaway:
• Rated 5: Cabana at Westbourne Terrace, Westward Ho!, Devon; rated on September 12